Operazione antimafia della Guardia di finanza in quattro regioni: Sicilia, Toscana, Campania e Friuli. Oltre 120 finanzieri stanno eseguendo, nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine, quindici misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari su richiesta Direzione Distrettuale Antimafia per associazione a delinquere di stampo mafioso nonché per le condotte, aggravate dal metodo mafioso, di usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro nella forma del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche. In totale sono 26 le persone indagate.

Nel mirino della procura appartenenti alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano di Catania. Sequestrate società, beni mobili e immobili, disponibilità finanziarie per oltre 12 milioni di euro.