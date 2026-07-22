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“Rinnovo un appello a Giorgia Meloni. Dimostri davvero che quel che lei dice ha un fondamento nella concreta azione. Rimangiatevi questo voto vergognoso perché non possiamo consentire che addirittura amici e amichetti di partito siano scudati. E’ già successo con la Santanché, ma qui forse siamo un gradino oltre perché addirittura si ostacolano indagini nei confronti di un clan mafioso. Ravvedetevi noi ci saremo e vi contrasteremo in ogni modo”. Questo afferma il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa convocata dopo che il centrodestra ha bloccato la richiesta della procura di Roma di acquisire le conversazioni definite ‘essenziali’ per le indagini sul clan Senese.

In giunta per le autorizzazioni della Camera ha prevalso il no al sequestro delle chat tra l’ex sottosegrtario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto dopo una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. “Loro hanno rivendicato di ispirarsi ancora una volta all’azione alle idee al pensiero di Borsellino, ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un mafioso? Perché di questo stiamo parlando”.