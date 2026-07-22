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Settantaquattro secondi nei quali Abderrahim Fakir è a terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e le braccia dietro la schiena, mentre viene rianimato dai soccorritori della Croce Rossa. È il contenuto di un video girato da un abitante del Pilastro nei momenti in cui all’uomo vengono compiute compressioni toraciche e ventilazione. Sul corpo ha i fili del defibrillatore e intorno a lui, oltre ai quattro soccorritori, c’è anche un agente della polizia.

Il video è stato diffuso dai legali dei familiari dell’uomo deceduto mentre era in custodia perché, come spiega l’avvocato Fabio Anselmo che assiste i parenti di Fakir, contiene alcuni dettagli importanti: “Il volto è insanguinato e ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato”, ha sottolineato il legale. Ilfattoquotidiano.it ha scelto di non oscurare il volto di Fakir proprio perché Anselmo e la famiglia hanno deciso di diffondere le immagini con l’intento di mostrare le condizioni nelle quali era l’uomo quando è stato soccorso.