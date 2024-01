“Le forze di polizia hanno adottato lo stesso modulo operativo seguito nelle analoghe manifestazioni effettuate negli anni scorsi, frutto di esperienze professionali e di competenze tecniche consolidate, che non mutano di fronte a qualsivoglia manifestazione, pur di diverso estremismo ideologico. Penso, ad esempio, alle recenti iniziative anti-israeliane svolte a seguito della crisi in Medio Oriente”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo all’interrogazione della segretaria del Pd Elly Schlein sugli eventi accaduti in occasione dei recenti fatti di via Acca Larenzia, dove centinaia di militanti di estrema destra hanno fatto il saluto romano per commemorare le tre vittime della strage del 1978.