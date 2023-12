Nudo per ore, legato a una sedia, con una mela in bocca e una carota nel fondoschiena. Il tutto davanti all’intera brigata di un ristorante stellato. Altro che becero nonnismo: lo chef stellato Aurélien Largeau, 31 anni, cuoco del prestigioso Hôtel du Palais, il cinque stelle della catena Hyatt a Biarritz, rischia di dover rispondere di accuse pesantissime, che vanno dall’aggressione alla violenza sessuale. La vittima? Il suo aiuto cuoco e assistente, che secondo la stampa locale francese avrebbe subito un atto di “umiliante nonnismo”. I diretti interessanti, anche il sous chef, smentiscono ma un video confermerebbe il terribile episodio avvenuto il 2 dicembre scorso.

IL BULLISMO DELLO CHEF STELLATO (CON TANTO DI VIDEO)

Ma cos’è accaduto nella cucina del blasonato Hôtel du Palais? Secondo il quotidiano francese France Bleu Pays Basque l’aggressione – che risalirebbe al 2 dicembre scorso – sarebbe durata alcune ore, come testimonierebbe un video circolato sui social prima di essere rimosso. Chef Largeau avrebbe fatto denudare un giovane aiuto cuoco, poi legarlo ad una sedia e inserirgli una mela in bocca e una carota nel fondoschiena per poi esporlo al ludibrio dell’intera brigata. I dettagli della vicenda sono ancora tutti da accertare ma intanto la procura di Bayonne ha aperto un’indagine preliminare con l’accusa di aggressione e violenza sessuale e circa una ventina di testimoni sono già stati sentiti dai magistrati.

IL LICENZIAMENTO IN TRONCO

La notizia è stata riportata dal quotidiano francese Sud Ouest ma sta avendo un clamore internazionale, visto anche che Aurélien Largeau è considerato uno degli astri della cucina mondiale. E così si è mossa la CNN, che ha contattato il gruppo Hyatt che ha fatto sapere di aver disposto un procedimento interno. “La direzione dell’Hôtel du Palais è stata informata del preoccupante incidente avvenuto nei locali dell’hotel e delle immagini che sono circolate”, ha poi aggiunto all’agenzia francese Afp un dirigente del grande gruppo dell’hôtellerie di lusso. “Questo incidente non riflette i valori che sosteniamo è stata condotta un’indagine e sono state prese le decisioni appropriate”.

CHI È AURÉLIEN LARGEAU

In tutto questo trambusto, Aurélien Largeau respinge ogni accusa e bolla il tutto come “dichiarazioni false e diffamatorie e un attacco mostruoso al mio onore e alle mie formidabili squadre”. Di certo c’è che l’hotel lo ha licenziato il 21 dicembre scorso, mettendolo alla porta dopo tre anni alla direzione delle cucine del ristorante per il quale è stato decorato con una stella Michelin nel 2022. Il suo aiuto cuoco pure ha minimizzato, spiegando che non si è trattato di bizutage, ossia di nonnismo, “ma di un semplice scherzo tra amici”. Intanto pure lui se n’è andato, con tanto di dimissioni dovute “a una scelta professionale personale” e ora lavora al ristorante Espadon del Ritz di Parigi. Quando Largeau, il suo futuro è invece piuttosto incerto: sognava una carriera nel rugby ma a causa di un pesante infortunio ha ripiegato sulla cucina, spiccando preso il volo. Ha studiato, poi si è formato nelle più importanti cucine francesi e infine ha affiancato alcuni chef Michelin fino alla nomina di “Giovane Talento” dall’importante guida gastronomica Gault&Millau, nel 2019. Poi nel 2020 ha preso la direzione delle cucine dell’Hôtel du Palais, ottenendo la stella Michelin nel 2022, una valutazione di 16/20 e il trofeo “Grand de Demain” di Gault&Millau. Ad influenzare la sua cucina, sono soprattutto i suoi legami familiari, in particolare le ricette di sua nonna e la professione del nonno, che era un pescatore.