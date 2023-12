Il caso Ferragni-Balocco tiene banco da giorni. Qualche ora fa, gli avvocati dell’imprenditrice digitale hanno parlato di porre un freno al ‘gioco al massacro’ che da giorni, effettivamente, va avanti sui social. E proprio dai social Chiara Ferragni è scomparsa dopo il famoso video di scuse postato in seguito alla multa dell’Antitrust. Mentre Fedez ha continuato a pubblicare scene di vita quotidiana, la regina social ha deciso di scomparire. Almeno fino a oggi, quando suo padre, Marco Ferragni, ha postato su Instagram due foto della figlia Valentina, da piccola e da grande, per farle gli auguri di compleanno. Ed ecco il like di Chiara, sorella maggiore. Un like, poca cosa rispetto alla mole di contenuti ai quali l’imprenditrice digitale ha abituato il suo pubblico. Poca cosa ma “un segnale” per chi, ora, monitora la vita reale e quella virtuale di Ferragni. Intanto, gli avvocati ingaggiati dall’imprenditrice, quelli dello studio legale Bana di Milano, a La Presse hanno spiegato di essere pronti a collaborare con qualunque Procura d’Italia, in attesa di fare chiarezza su chi siano i magistrati con cui interloquire e competenti a indagare.

