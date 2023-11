Una lunga risata. E’ questo il commento di Bugo all’esclusione di Morgan da X Factor 2023. L’artista ha condiviso in un post su “X” la nota con cui Sky Italia e Frementale Italia annunciavano la decisione di esonerare Marco Castoldi dal suo ruolo di giudice del programma scrivendo solo: “Hahahahhaahhahahahaahhahaha”. Che tra i due non corra buon sangue è noto, da quando litigarono sul palco di Sanremo 2020: e, infatti, in serata è arrivata la replica di Morgan.

L’ex Bluvertigo ha commentato il post del suo ex partner sanremese durante la sua conferenza stampa via Whatsapp dicendo: “Non ho letto il post di Bugo. Bugo mi è sempre piaciuto, perché secondo me scriveva bene. Volevo invitarlo anche come ospite a X Factor, poi è andata come è andata”.