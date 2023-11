Ospite del nuovo appuntamento con FQLife è l’attore Nicolas Maupas che presenterà in diretta giovedì 23 novembre su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine dalle 12.30 a Claudia Rossi e Andrea Conti la nuova serie tv “Noi siamo leggenda”, in onda ogni mercoledì su Rai2 in sei puntate. Tutto ruota attorno a cinque adolescenti alle prese con i problemi della vita. Nicolas è il timido Jean che ha una passione enorme per la musica. L’attore parlerà anche degli altri suoi impegni con “Un professore 2”, in onda dal 23 novembre su Rai1, mentre su Netflix sarà nel cast di “Odio il Natale 2”, dal 7 dicembre.