“Spero di riuscire…A proteggerti…”. Così scrive Federica Pellegrini in un toccante post pubblicato su Instagram dopo la notizia del ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin e dell’arresto del suo ex compagno Filippo Turetta. L’ex campionessa di nuoto è in dolce attesa di una bimba ed è direttamente alla piccola che porta in pancia che si rivolge nel suo accorato messaggio. “Mai come oggi…” esordisce pubblicando l’emoticon di un cuore infranto.

E ancora: “Spero di riuscire…A proteggerti… – scrive l’olimpionica del nuoto e finalista in cinque diverse edizioni dei Giochi – A renderti forte.. A insegnarti a saper scegliere…Ma soprattutto ti costringerò a sentirti LIBERA ad ogni passo…Per tutto il resto xi pensa Papà tranquilla” e segue l’emoticon della faccina che strizza l’occhiolino. Le considerazioni della ex fuoriclasse del nuoto hanno già ricevuto più di un centinaio di migliaia di ‘like’ e vari commenti positivi.