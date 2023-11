E’ morta mentre si trovava in vacanza a Tenerife (isole Canarie), dopo essere stata travolta da un’onda anomala. E’ la sorte toccata a Rosy Tegiacchi, volontaria del gruppo di Protezione civile Ana di Tresivio in provincia di Sondrio. La donna – in pensione da un anno – era arrivata a Tenerife circa dieci giorni fa con il compagno. “Ci ha avvisati il nostro volontario di Protezione civile Ana, Dino, che era in vacanza con Rosy a Tenerife e che, poco prima di mezzogiorno, è stato testimone dell’accaduto – ha raccontato Riccardo Tangherloni, referente del gruppo, alla Provincia di Sondrio – ci ha detto che Rosy stava passeggiando sulla battigia quando, improvvisamente, è arrivata un’onda che l’ha sbilanciata e trascinata via. Lui ha fatto di tutto per trattenerla a sé, ma non ci è riuscito. La forza dell’acqua oceanica ha avuto il sopravvento”. Due bagnini si sono gettati in acqua per prendere la donna ma ci sono riusciti solo dopo due ore, quando ormai la 65enne era già morta.

Lo scorso 16 agosto un’altra persona era morta travolta da un’onda anomala a Tenerife. Luca Brignone – 25enne di Cuneo – era in vacanza nell’isola delle Canarie con la fidanzata. L’incidente era avvenuto il lunedì e il ragazzo era rimasto disperso in mare per quasi 24 ore.