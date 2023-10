Matteo Renzi rompe definitivamente con Carlo Calenda. L’autoproclamato Terzo Polo, che poi terza forza non lo è mai stata, finisce in soffitta. “Oggi ufficializziamo la separazione delle strade con gli amici di Azione“, ha annunciato il leader di Italia Viva nella sua E-news. Renzi poi dà la sua versione dei fatti: “Abbiamo provato fino all’ultimo a chiedere di fare la lista insieme e la risposta di Calenda è stata sprezzante. Ognuno ha il suo stile, noi non facciamo polemica. Dunque auguri a tutti e ognuno per la sua strada. Meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia”. “Io voglio fare politica, non vivere circondato da cavilli regolamentari e da rancori personali”, rivendica Renzi.

I gruppi di Camera e Senato “si chiameranno Italia Viva – Il Centro – Renew Europe“, spiega l’ex premier. La puntata finale dell’estenuante soap opera del divorzio tra Azione e Italia viva è proprio la scissione dei gruppi parlamentari, rimasti gli ultimi superstiti della federazione tra i due partiti, che si erano presentati insieme alle Politiche di settembre 2022 per poi dividersi dopo la rottura (lo scorso aprile) del patto tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Italia Viva arriva allo strappo forte della campagna acquisti, che gli consente appunto di formare gruppi autonomi in entrambe le Camere: grazie al recente arrivo di Dafne Musolino da Sud chiama Nord, infatti, i renziani a palazzo Madama sono ormai diventati sette, uno in più dei sei necessari, mentre i quattro calendiani dovrebbero finire nel Misto (presieduto da Peppe De Cristofaro di Alleanza Verdi e Sinistra).

Ad accelerare la crisi – già sfiorata in estate – è stata una lettera firmata da tutti i senatori di Iv e indirizzata al capogruppo Enrico Borghi (a sua volta un transfugo arrivato dal Pd), chiedendogli, di fatto, di mettere fine all’esperienza parlamentare del fu “Terzo polo”. Il casus belli è stato trovato in una frase – per la verità banale – pronunciata da Calenda sabato alla festa del Foglio: “Azione non andrà alle Europee insieme a Italia viva“, ha detto l’ex ministro, formalizzando ciò che era già noto a tutti gli addetti ai lavori. Renzi aveva lanciato in vista delle Europee il brand “il Centro“, un’operazione per arrivare a un listone unico ed essere sicuro di entrare nel Parlamento Ue.

Dietro la rottura c’è quindi anche la corsa per le europee: “Alle elezioni faremo un grande risultato. Ne sono certo“, dice ora Renzi. Che poi annuncia una sorta di campagna autunnale: “Dopo il congresso è il momento di ripartire. All’inizio di novembre formalizzeremo gli incarichi e le responsabilità come previsto dallo Statuto. Nel frattempo però voglio fare un tour in dieci città del Paese per invitare i nostri amici e non solo a volare alto e tornare alla politica. Che è la cosa che sappiamo fare e che dobbiamo fare”.