Fedez è tornato in sala operatoria. Stando a quel che risulta al Corriere della Sera, nella giornata di domenica 1 ottobre si sarebbe verificato un nuovo episodio di sanguinamento. Per questo motivo il rapper sarebbe tornato sotto i ferri per la sutura e si sarebbe resa necessaria un’ulteriore trasfusione. Prosegue dunque il ricovero dell’artista all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, e nel frattempo emergono alcuni retroscena circa il malore avuto nei giorni scorsi. È La Stampa a fornire dettagli di quanto avvenuto nelle ore prima del trasferimento nel nosocomio. Il cantante, secondo il quotidiano, si trovava in aeroporto insieme al proprio staff, ed era pronto a salire su un aereo per Los Angeles quando si è sentito male ed è stato immediatamente portato nella struttura lombardia finendo sotto i ferri in men che non si dica a causa di due ulcere che hanno provocato una emorragia interna.

LE PAROLE DI FEDEZ E DEI MEDICI – Nelle scorse ore Fedez aveva ringraziato i fan per il sostegno ricevuto e si era così espresso nei confronti del personale medico dell’ospedale: “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”. In molti, una volta saputa la notizia del ricovero, hanno subito pensato al tumore al pancreas che il rapper ha affrontato nel 2022, eppure Massimo Falconi, responsabile della chirurgia del pancreas del San Raffaele, dove Fedez era stato ricoverato la scorsa primavera, ha spiegato, come scrive Repubblica: “Siamo in contatto telefonico. Quello che gli è successo non credo sia collegato in alcun modo alla sua malattia di base, per cui non sta facendo nessuna terapia, ed è una cosa che può accadere a qualsiasi persona. Può esserci una maggiore fragilità legata all’intervento, anche se osservata raramente. Ed è possibile che sia legata all’assunzione di qualche farmaco, anche se non abbiamo informazioni in merito”.

CHIARA FERRAGNI ARRIVA IN OSPEDALE – Accanto al cantante in queste ore c’è la moglie Chiara Ferragni, che – a Parigi per la settimana della moda – è salita sul primo volo per Milano. Un video pubblicato dal Corriere mostra l’imprenditrice digitale arrivare al Fatebenefratelli a bordo di un van nero. Jeans, t shirt nero e un cappellino in testa, l’influencer scortata da un uomo della sicurezza raggiunge l’ingresso della struttura per andare a trovare il marito. Una nuova sfida per i Ferragnez, che nel 2023 sono stati messi alla prova già numerose volte a partire dall’esperienza sanremese a cui è seguito un momento particolarmente delicato come coppia.