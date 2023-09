“Mandate un abbraccio a Fedez e non dico altro“. Così Mr Marra (che con il rapper conduce Muschio Selvaggio), durante una diretta Twitch. Un messaggio che ha fatto preoccupare i fan, già in apprensione dopo la ‘fuga’ di Chiara Ferragni da Parigi. Sì perché l’imprenditrice digitale, ieri 28 settembre, ha postato alcune Instagram stories nelle quali è assieme a Chiara Biasi e con commento: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza”. Via dalle sfilate per fare ritorno a casa. Ferragni non ha fornito altri aggiornamenti ai follower: ha postato foto assieme ai figli a testimoniare il ritorno a Milano. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Fedez è al momento ricoverato in ospedale per accertamenti.