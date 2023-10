Dopo un tumultuoso divorzio avvenuto lo scorso anno, Gerard Piqué e Shakira si trovano al centro dell’attenzione, ma questa volta non per questioni personali, bensì per i progetti immobiliari che ancora li uniscono. La coppia, nonostante la fine della loro relazione e i ricordi ormai sbiaditi legati a Barcellona, è rimasta in contatto per affari e ora si accinge ad incassare mettendo in vendita un lussuoso complesso residenziale situato a Esplugues de Llobregat, nella regione catalana.

Questo straordinario complesso immobiliare, degno di un set cinematografico hollywoodiano, è composto da ben tre edifici, di cui uno non ancora completato, e si sviluppa su un terreno di generose dimensioni, circa 3.800 metri quadrati. Le residenze offrono una vasta gamma di amenità, tra cui un’area giochi, uno studio di registrazione musicale, una piscina, una sala cinematografica e molte altre comodità di lusso. Questa dimora è stata spesso il luogo di incontro per i genitori di Shakira e altri ospiti speciali durante la relazione della coppia.

La vendita

L’immobile è intestato ad un’azienda gestita dal padre dell’ex calciatore ed il suo prezzo è stimato intorno ai 15 milioni di euro. I due starebbero cercando un valido acquirente con l’aiuto di un’equipe di esperti agenti immobiliare, evitando pubblicità online o manifesti pubblici, rimanendo – ai limiti del possibile – nella più totale discrezione. Un modo, come precisa il quotidiano spagnolo ABC, per evitare ulteriori speculazioni su Shakira e Piqué, già mediaticamente molto esposti.