Le difficili ore di Fedez le racconta il Corriere della Sera. Dalla grande apprensione dei fan non appena saputo del rientro anticipato di Chiara Ferragni da Parigi, alle prime indiscrezioni sulle condizioni di salute del rapper fino alla comunicazione fatta da lui stesso sui social: “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”. In molti si sono chiesti le due ulcere fossero legate all’intervento subito da Fedez al pancreas ma il dottor Falconi, che lo ha operato, ha precisato che “può capitare, è un evento relativamente raro. Si tratta di un’ulcerazione che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato”. Si manifesta, ha spigato Falconi sempre al Corriere, “con dolore addominale, difficoltà di alimentazione e, raramente, ematemesi (vomitare sangue) oppure melena (sangue digerito nelle feci)”. Ora con Fedez, che si trova ricoverato nel reparto solventi del Fatebenefratelli (è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale nel centro di Milano con il 118), c’è Chiara Ferragni. Il clima sarebbe “ottimista”: il rapper “non scalpita” per essere dimesso ma “spera che è ben diverso”. Nella giornata di oggi, scrive il Corriere, per il rapper sono previsti altri accertamenti.