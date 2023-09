Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stata travolta e uccisa da un auto. L’ennesimo incidente mortale nel Milanese è avvenuto alle 6.47 del 22 settembre in via Piave, in località Vermezzo con Zelo. La vittima è una pensionata di 68 anni che al momento dell’impatto stava attraversando la provinciale 30. L’automobilista si è subito fermato a prestare soccorso, ma la donna è morta sul colpo: il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.