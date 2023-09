Carlin Petrini, ospite della Festa del Fatto in corso alla Casa del Jazz di Roma, intervistato da Martina Castigliani, ha risposto a una domanda sulle proteste dei giovani ambientalisti: “Sul fronte del cambiamento climatico ci stiamo avvicinando all’irreversibilità – ha detto – vale a dire che tutte le azioni che metteremo in essere non saranno risolutive del cambiamento climatico”. Poi ha continuato: “L’attenzione da parte dei giovani è più forte e determinata, sarebbe un errore ritenere che i movimenti giovanili siano marginali, perché stanno utilizzando metodi di comunicazione innovativi e hanno un seguito enorme, tra pochi anni avranno responsabilità è compito nostro prestare loro attenzione. Se i giovani potessero e i vecchi sapessero, saremmo in un mondo migliore. Serve un rapporto diretto con questo mondo giovanile, e i giovani dovrebbero entrare di più nel mondo del comando”.

