“Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Sì, vero!“. Così Guido Crosetto su Twitter/X in merito alla copertina di Novella 2000 (settimanale che fa capo al gruppo editoriale Visibilia di Daniela Santanchè) che lo ha immortalato intento a scambiarsi un bacio con la moglie Gaia Saponaro tra le onde del mare.

Pugliese, ex pallavolista, due lauree e un master, Saponaro è dal 2015 moglie dell’attuale ministro della difesa. La prima pagina della rivista nelle ultime ore è stata oggetto di riprese e commenti inaccettabili circa Crosetto. Basti vedere l’apertura di Dagospia. Il sito di Roberto D’Agostino titola: “Il ministro abbassa la difesa”, e prosegue: “Shrek? Il mostro di Loch Ness? No: è Guido Crosetto con la sua bella”. Evitiamo di elencare i commenti provenienti da Twitter, perché si tratta di riprovevole bodyshaming.