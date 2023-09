“Mi trovarono delle masse“. Francesca De André in un lungo post su Instagram racconta la sua estate fatta di ricoveri in ospedale, analisi e attese di esami. La situazione non è delle più rosee, tanto che la ex gieffina è stata sottoposta a una “salpingectomia”, operazione finalizzata alla rimozione di una o entrambe le tube di Falloppio. “Non posso più avere figli naturalmente” fa dunque sapere ai follower. Tutto è iniziato quando si trovava in Toscana: “Sentivo che c’era qualcosa che non andava e, già dopo la prima visita, il medico mi prescrisse dei marcatori tumorali da fare immediatamente e contattò un collega dell’ospedale di Pistoia fissandomi un appuntamento: ecografia di secondo livello, il lunedì successivo. Fatti gli esami del sangue e ritirati i risultati, mi venne detto che ero da ricoverare immediatamente, trattare ad alto dosaggio con antibiotici endovena per abbassare la grave infiammazione/ascesso che mi si era creata con rischio di setticemia. E poi operare. Tutto d’urgenza. All’ospedale sono stati super professionali, ma mi trovavo ad almeno un’ora da qualunque eventuale persona d’appoggio, e Puka, la mia cagnolina, l’avevo lasciata giusto per il tempo della visita ad una mia amica. Insomma, dovevo tornare a Milano per forza. Firmai per uscire contro ogni parere dei medici, presi la macchina, e andai a prendere Puka, lo stretto indispensabile. E partii per Milano. Un viaggio dei peggiori che ricordi: coda interminabile, durato 4 ore invece di due e mezza, con dei dolori che non augureresti al tuo peggior nemico. O forse sì…va beh”.

Quindi l’arrivo a Milano: “Arrivata a Milano svenni qualche ora a casa di un amico, la mattina presi la macchina e andai al pronto soccorso della Clinica Mangiagalli. Lì decisero di ricoverarmi subito, iniziare la terapia endovenosa per poi operarmi. Iniziò così la mia ‘vacanza’ ad agosto in ospedale. Presi conoscenza parlando con i medici dell’operazione alla quale sarei andata incontro, nel quale mi avrebbero rimosso anche le ‘masse’ da analizzare, poi: salpingectomia bilaterale. Non posso negare che mille pensieri mi hanno sovrastata […] Ho realizzato che, anche se non erano e non sono in programma in questo momento della mia vita, comunque non posso più avere figli naturalmente. Ed è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione che dovessero levare tutto… tutto vuol dire che sarei rimasta completamente sterile. Quindi è andata da Dio!”. De André è in attesa dell’esito di alcuni esami, e per ora cerca di fare la propria parte tenendo alto l’umore: “Aspettando ancora l’esito di alcuni esami, benigni o maligni? Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene”.