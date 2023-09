“Non sapevo chi fosse il Califfo: io 19 anni, lui 12 più di me, tra noi fu un colpo di fulmine“. Patrizia Vistarini, in arte Mita Medici, si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata non risparmia particolari in merito ad alcune sue celebri storie d’amore come, appunto, quella con Franco Califano: “Andammo a vivere insieme” racconta l’attrice spiegando il perché del loro addio: “Per una sua stupida bugia. Mi disse che doveva partire per lavoro e invece una sera lo trovo nel ristorante che, oltretutto, frequentavamo insieme, con una ragazza. Un vero cretino: lui resta di sasso, io gli auguro buon appetito e sparisco”. Mita ha amato anche Adriano Panatta, “un altro amore finito per il suo tradimento: stavolta con Loredana Berté che gli avevo presentato io…” rivela. E quando le si chiede se non sia poco fortunata in amore risponde: “Ho avuto storie bellissime, ho ricevuto più di una proposta di matrimonio, ma mi faceva paura l’idea e sono una single incallita. La mia vita è un viaggio”.