Paura al concerto di Lana Del Rey a Città del Messico. La star si stava esibendo al Foro Sol quando a un certo punto parte del pubblico di fronte al palco ha iniziato a cadere con un incredibile effetto domino. “In generale, qualsiasi area recintata, se non regoli l’afflusso di folla, può diventare troppo affollata e hai questo rischio di onde d’urto, crollo progressivo della folla”, ha detto a The Messenger l’esperto Keith Still. Sconosciute le cause dell’incidente, anche se alcuni media come La Stampa fanno sapere che in base ad alcune testimonianze un giovane avrebbe provato ad infilarsi tra la gente per ottenere un posto il più vicino possibile al palco, scatenando una discussione con altri fan. Così sarebbe nata una lite che avrebbe innescato la caduta di massa. Pare anche che gli ausiliari del Foro Sol non sarebbero intervenuti per soccorrere i feriti, e alcuni fan avrebbero raggiunto l’ospedale per conto proprio.