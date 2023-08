Le forze dell’ordine di mezzo mondo cercano Matteo Politi, finto chirurgo plastico dei vip che ha preso in cura centinaia di pazienti senza aver alcun titolo di studio per poterlo fare, visto che ha solo la terza media. Se nel 2010 ha ingannato i dirigenti di 6 strutture sanitarie in quattro regioni italiane ed è stato denunciato per esercizio abusivo della professione, la sua “carriera” si è poi spostata all’estero. In Romania, per la precisione, sotto il falso nome di Matthew Mode. Durante un intervento in una clinica di Bucarest l’equipe si è però accorta che il “dottore” non sapeva nemmeno indossare i guanti. Scoperto l’inganno, Politi è stato processato: tre anni e dieci mesi di reclusione per truffa, condanna diventata definitiva a marzo 2019. “Il Tribunale di Bucarest – scrive il Corriere – ha anche sancito che, vista la conferma della sentenza in appello, il ‘dottor Politi’ avrebbe dovuto scontare la pena in carcere”, ma è riuscito a darsi alla macchia e ora gli ultimi avvistamenti social lo danno a Hong Kong dove sarebbe scappato per rifarsi una vita. Su Instagram però continua a presentarsi come specialista in medicina estetica.