Famosa in tutto il mondo per i video in cui urla “Attenzione borseggiatori! Pickpockets!”, è diventata lei stessa vittima di scippo. Monica Poli, anima social del gruppo dei “Cittadini non distratti”, è stata derubata dello smartphone giovedì 17 agosto nel pomeriggio a Venezia, come riporta Il Gazzettino. Su TikTok documentava in diretta gli scippi che quotidianamente si verificano in città. La testata ricostruisce così gli eventi: “Ieri, mentre Poli percorreva avanti e indietro il terminal automobilistico di piazzale Roma a Venezia, un uomo probabilmente nordafricano le ha strappato il telefono dalle mani ed è fuggito via. Con lei c’era anche una persona in grado di testimoniare e riconoscere il malvivente, del quale al momento si sono però perse le tracce”. Non si esclude l’ipotesi che si tratti di un dispetto nei confronti di una persona che ogni giorno si batte per contrastare il fenomeno dei borseggiatori che imperversano nel capoluogo veneto.