“Non si sa se si farà Stasera tutto è possibile. Se non si fa dopo Sanremo potrebbe slittare di un anno“. Francesco Paolantoni nel corso di una diretta Instagram risponde alle domande dei fan che chiedono notizie circa il ritorno del programma di Rai2. Paolantoni ammette che al momento non si hanno notizie, e anzi invita i follower a farsi sentire nella speranza che a Viale Mazzini tengano in considerazione il volere del pubblico: “Scrivete mail alla Rai, fate rimostranze, dite che volete Stasera tutto è possibile in onda. Magari qualcuno vi ascolta”.