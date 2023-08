Poteva forse passare indenne alle critiche una foto di Aurora Ramazzotti che fa la doccia nuda in giardino? Ovviamente no. Nelle scorse ore, infatti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato su Instagram un post con una serie di scatti rappresentativi di questi suoi giorni d’agosto trascorsi in vacanza in Sardegna con il compagno Goffredo Cerza, il figlio Cesare e alcuni amici. E così, tra le immagini delle giornate al mare e le coccole con i suoi due amori, ecco spuntare un’immagine che la ritrae completamente nuda mentre si fa la doccia all’aperto in giardino.

Neanche a dirlo, subito si sono scatenati i commenti, con i soliti leoni da tastiera che non hanno perso l’occasione per criticarla citando una serie di frasi più o meno stereotipate che vanno dal “sei una mamma, non dovresti mostrarti così” al “ma perché” passando per la “questione morale” di chi tira in ballo stile ed eleganza e l’immancabile body shaming. E poi c’è chi sentenzia: “Vedo un futuro nella Rocco Siffredi Academy“. Aurora, però, ormai a questo tipo di insulti è abituata e infatti ha commentato con la sua immancabile ironia: “Comunque sono sinceramente offesa che nessuno abbia commentato il mio disegno pazzesco”.