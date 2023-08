“Frequento il Bagno Twiga da sempre e con la mia famiglia vado al Forte fin da piccola”. Maria Elena Boschi, intervistata da Chi circa la storia d’amore con Giulio Berruti, non si esime dal rispondere alla polemica nata dopo che, sul finire di luglio, è stata avvistata a cena a Forte dei Marmi con il ministro Daniela Santanché, con Luciano Nobili e Francesco Bonifazi, e spiega in questi termini la propria presenza a quel tavolo: “Con Giulio e alcuni amici siamo andati lì a cena sabato sera e Andrea Ruggeri, direttore del quotidiano Il Riformista, ci ha invitato a unire il tavolo con quello del ministro Santanché, che stava cenando accanto con altre persone. Non mi sembra così rilevante”. Berruti, che con la ex ministra sogna il matrimonio e dei figli, chiosa: “Il problema è che il complotto è sexy. Anche se qui il complotto non esiste”.