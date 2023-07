I vertici del partito (e del giornale) di Matteo Renzi attovagliati con Daniela Santanché. Accade al Twiga, il locale di Marina di Pietrasanta in cui la ministra era socia di Flavio Briatore, prima di cedere le sue quote al compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, alla vigilia della sua entrata nel governo come nuova titolare del dicastero del Turismo.

Come racconta il Corriere della Sera, venerdì scorso alè andata in onda una cena a base di schiacciatine, sushi, sashimi e vino bianco. Seduti a tavolta c’erano l’ex ministra, il deputato ed ex tesoriere del Pd, il consigliere regionale del Lazio, da sempre animatore d’Italia viva. Con loro anche, già deputato di Forza Italia e direttore responsabile del Riformista, il giornale guidato da Renzi che ha difeso Santanché nelle settimane calde dellein Parlamento per la bufera giudiziaria del gruppo Visibilia.

Sarebbe stato proprio Ruggeri, amico della ministra, a unire il tavolo dei renziani con quello che ospitava Santanché e alcuni amici imprenditori. C’era anche Canio Mazzaro, ex compagno di Santanchè, pure lui indagato per bancarotta fraudolenta. Nell’inchiesta compare anche il nome di Kunz, compagno della Santanchè dalla quale ha rilevato l’11% della società proprietaria del Twiga in cambio di un milione e mezzo di euro. Dunque 48 ore dopo non aver partecipato al voto sulla mozione di sfiducia per Santanchè (respinta con 111 voti contrari), alcuni renziani di primo piano si sono trovati allo stesso tavolo della ministra: prove generali di una maggioranza allargata? Per il momento i renziani e la Santanché hanno condiviso una cena e pure lo spettacolo di Alessandro Ristori, noto musicista della Versilia, accompagnato dai The Portofinos. Ovviamente dalla prima fila.