All’età di 81 anni è morto il folksinger di Detroit Sixto Rodriguez. La notizia è arrivata dal sito ‘Sugarman’ ed è stata poi ripresa dai media americani. L’artista era diventato molto famoso in sud Africa. Qui le sue canzoni a sfondo politico contro le ingiustizie trovarono terreno fertile nel movimento anti-apartheid. La storia di Rodriguez è raccontata in Searching for Sugar Man, documentario del 2012 presentato al Sundance Film Festival e l’anno successivo al Biografilm Festival di Bologna. Premiato con l’Oscar nel 2013 come miglior documentario, racconta come Sixto abbia lavorato come operaio per gran parte della sua esistenza a Detroit, oltre a tentare la carriera politica con candidature al consiglio comunale, a sindaco di Detroit e a rappresentante dello Stato del Michigan. In un’intervista aveva spiegato: “Mi descrivo come un ‘politico musicale’ e mi sento urbano più che rurale”.