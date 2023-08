La moda di tirare oggetti sul palco durate i concerti continua senza sosta. Dopo l’episodio della bottiglia d’acqua lanciata in faccia ad Elettra Lamborghini, adesso è il turno di Tananai. Il concerto tenutosi all’Arena di Cinquale, in provincia di Massa, è stato interrotto da un simpatico cappellino a forma di squalo con degli occhiali dentro. L’oggetto ‘volante’, per fortuna, questa volta non era pericoloso, ed è stato apprezzato anche dallo stesso cantante che ha optato per indossare gli accessori e cambiare il suo look. “C**zo è un preservativo? La cuffia per la doccia? Un cappello?”, ha chiesto confuso tra le risate del pubblico prima di indossarlo. Tuttavia, continuando a non capire, ha lanciato il tenero squaletto e ha ripreso la performance. Solo in un secondo momento si vede il cantante tornare sui propri passi e riprendere in mano il cappellino. “Ma che stile”, ha esclamato. “Grazie, grazie, con questo ci farò il mio terzo Sanremo quando avrò 60 anni, promesso“, ha concluso per riprendere la scaletta del concerto.