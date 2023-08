Agosto non poteva non cominciare con nuove indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata di questa estate 2023. Stiamo ovviamente parlando della presunta fine del matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Attraverso il suo canale Telegram, Fabrizio Corona nelle ultime settimane si è parecchio divertito. In che modo? Snocciolando pillole di gossip tra il canale free e il canale premium a pagamento. Nella giornata di ieri, venerdì 4 agosto, Corona è tornato con un nuovo aggiornamento: “Ecco il nuovo flirt di Stefano De Martino”. Parole che, ovviamente, hanno creato interesse tra fan e addetti ai lavori. La nuova fiamma ha un nome e cognome: Beatrice Vendramin. “Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer, attrice (ex Disney), modella e testimonial di brand. Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso”, ha svelato Corona.

Nel frattempo nuovi indizi ci vengono regalati dallo stesso De Martino. Il conduttore Rai infatti ha messo like ad un post Instagram di Whoopsee dal titolo “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”. E ancora: “Chi l’ha detto che la vita da single è necessariamente infelice? No, perché ci hanno raccontato per una vita che ci dobbiamo fare una famiglia, abbiamo bisogno di avere un partner, sennò non ci realizzeremmo?” Non solo: i più attenti hanno anche notato che all’anulare di De Martino è scomparsa la fede nunziale. Al suo posto è comparso un nuovo anello. In attesa di nuovi aggiornamenti non ci resta che fare tappa al “Bar Stella” per riprenderci un po’!