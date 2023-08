Marco Arduini, 45enne originario di Roma, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Cattolina (Rimini) per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne. Anni addietro Arduini aveva preso parte a Uomini e Donne ed era stato protagonista di una “lunga intervista fotografica”, fa sapere l’Ansa, che aggiunge come ora si trovi in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. I reati ipotizzati sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni.

LA REPLICA DEL PROGRAMMA – Su Twitter Elisabetta Soldati, che cura la comunicazione del programma di Maria De Filippi, specifica: “A proposito di UD storico programma in onda da oltre 20 anni a cui hanno partecipato oltre 100mila persone comuni il signor Marco Arduini risulta in sole 2 puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato“.