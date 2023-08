“Non ci cascate!”. Gianni Morandi si rivolge direttamente ai fan per invitarli a tenere gli occhi aperti: qualcuno chiede soldi usando il suo nome. Ecco dunque l’appello lanciato sui social: “Carissime amiche e carissimi amici, io vorrei mettervi in guardia da qualche truffatore. Ho saputo ultimamente che usando il mio nome vi hanno contattato direttamente, vi hanno chiesto soldi, sia sulle piattaforme web e rete sia direttamente. Beh, sappiate che questi sono dei truffatori, io non farei mai una cosa del genere“. Quindi la conclusione: “Voglio solamente avere un bellissimo contatto con voi, parlare di musica e fare concerti. Non ci cascate! Vi saluto e vi abbraccio”.