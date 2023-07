5.3 milioni di follower solo su Instagram e un passato in televisione, nota soprattutto per le partecipazioni a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip. Lei è Giulia De Lellis, classe 1996, nata a Zagarolo (Roma) ma ormai “donna di mondo”. Infatti, Giulia viaggia molto spesso, come una vera e propria influencer. Il suo ultimo viaggio all’estero è stato in Israele, insieme al fidanzato Carlo Beretta, vicepresidente dell’omonima azienda che produce armi. Ma su questo torneremo tra un attimo. Sì perché prima ci sono alcune parole dell’influencer che potrebbero far sorgere qualche dubbio. Ci spieghiamo. Nelle ultime ore, De Lellis ha pubblicato alcuni video su Instagram in cui cammina insieme alle sue nipotine, Matilde e Penelope. In uno di questi filmati, l’ex corteggiatrice afferma: “Scusate, io sono un po’ assente ma per ovvie ragioni. Oggi non ci posso essere per nessuno perché stiamo facendo dei giri tra ragazze. Mi hanno sequestrata, ahahahah”. Quindi la più grande delle nipoti interviene e simpaticamente aggiunge: “Oggi ci stiamo io e Penelope e passiamo una giornata intera con nostra zia. Non ci siamo per nessuno. Mia zia non ci sarà per voi follower”. E Giulia ride, ripetendo: “Follower”. Insomma, un allontanamento solo temporaneo e che niente ha a che fare con la polemica montata negli ultimi giorni. Semplicemente un po’ di tempo dedicato alle sue adorabili nipotine, con cui ha un rapporto speciale.

IL VIAGGIO DI GIULIA DE LELLIS E QUELLE FOTO CON LE FORZE DI DIFESA ISRAELIANE – Per chi non lo sapesse, la nota influencer si è recentemente recata in Israele insieme al fidanzato per un viaggio che ha fatto molto discutere. Dapprima, infatti, De Lellis ha pubblicato immagini e filmati di panorami e passeggiate, come una turista qualsiasi. Fin qui nulla di male. Poi, però, ecco alcune foto discutibili. Si tratta degli scatti con con l’Idf, le forze di difesa israeliane e con il Capo dello Stato, Isaac Herzog. Ed ecco la bufera social. In particolare un ragazzo (@karem_from_haifa il suo nickname sui social, giovane attivista e psicologo di origine palestinese che vive e lavora a Firenze) ha registrato un filmato – ripubblicato da diversi utenti su Twitter – in cui si è scagliato contro De Lellis e Beretta, attacandoli così: “Stanno facendo un simpatico viaggetto in Israele dove si sono concessi una bella giornata di addestramento insieme all’Idf (le forze di difesa israeliane), l’esercito di un regime di apartheid, da oggi dichiarata dittatura fascista. [..] Il giorno in cui Israele stava sprofondando in una dittatura fascista agli occhi di tutto il mondo, il presidente non aveva niente di meglio da fare che farsi una foto con Giulia De Lellis”. Quindi quest’ultima si è difesa, replicando via social: “Nel racconto del mio viaggio in Israele c’era solo il piacere della scoperta e nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico – ha scritto lei -. Anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per poter prendere posizione su un tema così complesso e delicato. Chi ha sostenuto il contrario mi ha sopravvalutata, o più semplicemente ha scelto di usarmi, lui sì, per fare propaganda”. Infine Giulia ha concluso: “Vedere così tanta aggressività e odio da parte di chi dichiara di essere animato da sentimenti di pace mi sconvolge. Ma, consapevole del mio ruolo, saprò essere più attenta, sia in ciò che fa racconto che nel modo in cui lo faccio”.