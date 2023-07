Giulia De Lellis, ex Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, è finita nell’occhio del ciclone. Il motivo? L”influencer da 5.3 milioni ha pubblicato alcuni scatti che hanno fatto infuriare il web. Contestualizziamo. Da qualche giorno De Lellis si trova in Israele con il fidanzato, Carlo Gussalli Beretta che, come riporta Fanpage, è il vicedirettore dell’omonima azienda che produce armi. Qui l’influencer ha pubblicato foto e video del panorama, in acqua nel Mar Morto, ma anche di un matrimonio a cui ha partecipato di recente, scrivendo: “Io adoro i matrimoni!!! Qualsiasi essi siano… amo celebrare l’amore, per sempre”, ha scritto per poi addentrarsi nella spiegazione di alcune usanze che si è soliti seguire durante celebrazioni di questo tipo, di religione ebraica. Fin qui nulla di male. A far discutere, infatti, sono state delle foto pubblicate da Beretta e poi ripubblicate da Giulia De Lellis. Si tratta degli scatti con con l’Idf, le forze di difesa israeliane e con il Capo dello Stato, Isaac Herzog. Da qui la bufera social. In particolare un ragazzo (@karem_from_haifa il suo nickname sui social, giovane attivista e psicologo di origine palestinese che vive e lavora a Firenze) ha registrato un filmato – ripubblicato da diversi utenti su Twitter – in cui afferma: “Questi due soggettoni (Beretta e De Lellis, ndr) stanno facendo un simpatico viaggetto in Israele dove si sono concessi una bella giornata di addestramento insieme all’Idf (le forze di difesa israeliane), l’esercito di un regime di apartheid, da oggi dichiarata dittatura fascista”.

E ancora, riferendosi a Carlo: “Lui bellino è lì che li tagga e mette mi piace. All’Idf? Carletto visto che segui anche Bella Hadid chiedile cosa ne pensa. Poi dopo essersi divertiti con l’esercito che solo quest’anno ha ucciso più di 40 minori senza subire nemmeno un richiamo, sono andati a fare un party – che solo i ricchi distaccati dalla realtà potrebbero fare – sotto alla Grotta di Salomone, che si estende sotto al quartiere islamico dove le famiglie palestinesi, cristiane e musulmane, vengono deportate per fare spazio ai coloni e dove la polizia per divertimento ogni tanto spara ai ragazzi autistici, tra l’altro magari proprio con le armi che gli vende il tuo fidanzato Giulia. Mentre la gente veniva deportata loro facevano festa”.

“Il giorno in cui Israele stava sprofondando in una dittatura fascista agli occhi di tutto il mondo, il presidente non aveva niente di meglio da fare che farsi una foto con Giulia De Lellis”, ha infine concluso allegando poi alcuni video per attestare ciò che stava dicendo. Parole durissime, rese più dure qua e là da qualche insulto contro Beretta. In poco tempo si è alzato un polverone, con diversi utenti che si sono scagliati contro Giulia De Lellis, a suon di #FreePalestine: “Giulia De Lellis, la stessa che ha pianto in TV per l’Ucraina, ha fatto un bel viaggio-propaganda in Israele col suo fidanzato figlio di papà e produttore d’armi Beretta. Si sono “addestrati” con gli assassini dell’IDF, hanno incontrato il Presidente e fatto festa”, “giulia de lellis che visita l’israele perché è bello mentre i palestinesi vengono derubati e ammazzati ma va bene perché lei ha l’amore nel cuore”, “Ora sì voglio fare la classista, ma secondo voi l’utente medio che segue Giulia De Lellis ha idea di cosa succede in Israele dato che avrà a stento finito la scuola dell’obbligo?”. Insomma, non certo un successo. Sembra, infine, che De Lellis abbia rotto il silenzio rispondendo, in privato ad un ragazza: “Ogni cultura diversa dalla nostra ci dona ricchezza intellettuale. Non capisco perché io non possa visitare questo posto pieno di storia e posti incantevoli senza togliere nulla a nessuno, senza incitare odio o dar fastidio al prossimo. Quando leggo e o vedo tanta cattiva informazione o inviti all’odio mi viene solo la nausea. Ti auguro di andare oltre nella vita, di informarti meglio”, le parole dell’ex gieffina.