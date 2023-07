Tutto è bene quel che finisce bene (forse). Rita De Crescenzo, star indiscussa di TikTok, è tornata protagonista per uno spiacevole inconveniente diventato da subito virale tra i fan. Durante una delle consuete live sull’app cinese gli utenti hanno potuto avvertire in sottofondo delle strane urla provenire dalla casa della tiktoker: “Uhhh, ohhhh, maronn non sto bene… chiudete la diretta”. Il motivo? La presenza di un topo all’interno dell’abitazione di Rita.

Il roditore, trovato da un’amica di De Crescenzo, ha scatenato il panico tra i presenti in casa. Chi ha portato in salvo il cane, chi ha trovato rifugio sotto un tavolo e chi (come Rita) ha iniziato a fuggire fuori casa. Le 5 persone presenti in quel momento si sono date quindi appuntamento alla macchina per dirigersi verso un altro appartamento di proprietà della stessa Rita. Il tutto, ovviamente, è stato documentato con una diretta su TikTok: “Ragazze comunque devo dirvi una cosa. Io comunque me ne sto andando alla casa di Pallonetto. Purtroppo c’è un topo in casa e nessuno è riuscito a trovarlo. Si è nascosto sotto la cucina e non si trova più. A questo punto secondo me devo chiamare qualcuno che si occupa di disinfestazioni. Io ho troppa paura di stare lì con i topi. Ci vedete? Siamo qui tutte in macchina che ce ne andiamo al Pallonetto. Io sono quasi morta dalla paura. Comunque ho lasciato tutto lì e siamo scappate per andare al Pallonetto”, ha raccontato la TikToker.

E ancora: “Abbiamo preso solo il cane e ce ne siamo andate. Sto tremando ancora dalla paura, ho chiamato anche mio marito e vedremo chi chiamare. Adesso me ne vado e forse farò una diretta dopo”. La lucina del rec si è accesa solamente il giorno dopo quando Rita, intenta a rassicurare il figlio per l’arrivo di una ditta di disinfestazione (a distanza di 24 ore il topo non è stato trovato) ha dato aggiornamenti al suo pubblico. “Non torno se non levano i topi. Purtroppo non potrai mai acchiapparlo, a meno che non smontate la cucina dal muro. Lui si è nascosto bene. Domani mattina vengono quelli che si occupano dei topi. Ho già chiamato e sistemato tutto. Fino a che non sistemeranno le cose io non tornerò. Ho la fobia e adesso lo sapete. Non potevo rimanere in quella casa con il topo dentro. So è nascosto e non si trova, domani capiranno loro come sistemare questa storia. Scusatemi ma davvero mi sono molto spaventata perché poi era bello grande”, ha raccontato terrorizzata De Crescenzo. A questo punto non ci resta che attendere la cattura del roditore, divenuto a sua insaputa un vero e proprio caso sul web.