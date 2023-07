Che fine ha fatto Fedez? Sono trascorsi solo pochi mesi da quando, subito dopo la fine del Festival di Sanremo, l’artista si era allontanato dai social innescando una serie di congetture sul suo matrimonio con Chiara Ferragni. Dopo alcune settimane il rapper si era aperto rivelando un momento di fragilità mentale oltre che fisico. Proprio per questi precedenti i fan si stanno allarmando dal momento che dallo scorso 8 luglio non si hanno più tracce social di Fedez, e si sa che per chi lavora costantemente con il web una decina di giorni di silenzio non sono affatto pochi.

L’ultimo post del cantante lo vedeva con la famiglia sul lago di Como. Da quel momento ha smesso di caricare contenuti e stories, e la fantasia degli utenti ha iniziato a galoppare. Chiara Ferragni è volata a Mykonos per l’addio al nubilato della sorella Francesca, i figli Leone e Vittoria si trovano in Costa Smeralda con la nonna materna, e Fedez sarebbe rimasto a Milano da solo. Un silenzio che appare ancor più strano dal momento che il rapper in queste settimane è impegnato a promuovere in giro per l’Italia l’ultimo singolo Disco Paradise. Che cosa si cela dietro questa nuova pausa dal web? Semplice desiderio di mettere un po’ di distanza tra sé e il mondo virtuale o nuovo campanello d’allarme? Non resta che aspettare.