Se per i personaggi pubblici avere un po’ di privacy è difficile, per Lionel Messi è un’utopia. Conosciuto in tutto il mondo per aver vinto tutto il possibile, per lui avere dei momenti liberi da passare con la famiglia è arduo. Eppure, forse, in America potrebbe andare meglio. Dopo Barcellona e PSG Messi approda, con un contratto da 50-60 milioni di euro a stagione sino al 2025, all’Inter Miami (la squadra di calcio americana con David Beckham come presidente). E qui, per prima cosa ha voluto provare qualcosa che in Europa, dove il calcio è lo sport più seguito, non ha mai potuto fare: andare in un supermercato con la moglie e i figli come una famiglia ‘normale’.

Com’è andato l’esperimento? Si potrebbe dire bene. Infatti l’attaccante è riuscito per tutto il tempo trascorso al Publix – la più grande catena di supermercati della Florida – a passare inosservato. Fino al momento della cassa, quando è stato riconosciuto da alcune persone che gli hanno chiesto con tranquillità dei selfie. Messi ha accettato senza esitazione, tuttavia la situazione l’ha costretto a lasciare il supermercato per evitare episodi pericolosi: affidata la carta di credito alla moglie si è recato in macchina ad aspettare il resto della famiglia.

Il video che lo immortala mentre gira tra gli scafali con il carrello, inutile dirlo, è diventato in breve tempo virale e rilanciato da diversi tabloid.