Scrive Vanity Fair che secondo i beninformati Fedez starebbe dormendo sul divano. Questo il primo epilogo della triste storia iniziata sul palco dell’Ariston e, pare, non ancora finita. Ora, la domanda che viene da porsi è semplice. Perché mai Fedez dovrebbe dormine proprio sul divano? La dimora dei Ferragnez è grande assai e sembra strano che non ci sia una cameretta per il rapper. Certo, il divano non sarà scomodo. Forse è un modo per far sapere che Fedez ha abbandonato il talamo nuziale? Stando ai fatti, il rapper presenta oggi un nuovo podcast: “Sta per partire il mio nuovo podcast WOLF – storie che contano in collaborazione con @hypeapp. Domani ci sarà una live streaming”, ha annunciato. Manca il classico repost della moglie Chiara Ferragni che nel mentre è impegnata con il lancio della sua Nespresso limited edition.