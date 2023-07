“La vendetta è un piatto che va servito freddo“. Proverbio che Guendalina Tavassi ha preso alla lettera. Tutto è iniziato quando, nelle scorse ore, il suo fidanzato Federico Perna, ha pubblicato sui social una foto in cui lei non era venuta al suo meglio. E lei, attentissima ad ogni scatto che condivide, ha pensato di “fargliela pagare” facendolo dormire in giardino. “Prendi il cuscino, mettilo lì, vicino alla rete della porta (da calcio, ndr), sdraiati che devo fare una challenge”, si sente dire dall’ex gieffina a Federico nella scena immortalata nelle sue Instagram story.

Poi il colpo di scena. Steso a terra in slip con solo il cucino come comfort, il ragazzo ha ricevuto la notizia: “Tu dormi lì stanotte, così impari a pubblicare le mie foto”, ha sentenziato Guendalina. Perna non ha preso di buon grado lo ‘scherzo’ e i due hanno iniziato a battibeccare scherzosamente, salvo far presto pace. Che poi, diciamolo, visto il caldo poteva essere anche piacevole dormire all’aperto.