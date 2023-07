“Qual è la situazione più pericolosa in cui si è andata a cacciare tua figlia?”. Elisabetta Canalis, ospite nella nuova puntata di Mamma Dilettante, ha risposto agli ormai famosi quesiti dei bigliettini rosa e, tra una chiacchiera e l’altra, ha rivelato come ha salvato la vita a Skyler, di 7 anni. “Allora ti posso dire che io ho fatto la famosa manovra della mela, quella da imparare”, ha cominciato la Canalis facendo riferimento alla manovra di Heimlich (procedura d’emergenza per la disostruzione delle vie aeree). “Le ho dovuto fare la manovra perché stava soffocando”. “Mia figlia era seduta qui, stavamo guardano un cartone animato mentre stava mangiando la mela”.

Poi ha spiegato: “Smettono di respirare, alcuni diventano blu perché non respirano. Non fai in tempo tutte le volte a chiamare”. Quindi Canalis, con in mano un orsacchiotto di peluche, ha mostrato la procedura da fare in caso di emergenza: “Due colpi sulla schiena e buttano tutto quello che gli è rimasto”. La lucidità per farlo? “Ti viene perché sei la mamma, ma verrebbe a chiunque”. A chi rivolgersi per impararla? “Te la possono insegnare tutti”, ha sottolineato la modella tranquillizzando Diletta Leotta.