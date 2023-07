Contratto indeterminato con buono stipendio o il rischio di una carriera da content creatore sui social? Il 27enne Fabio Faratti non ha avtuto dubbi: “Mi sono licenziato per fare i video su TikTok“, decisione in voga tra i ragazzi, specialmente dopo il Covid. Tuttavia Faratti non è un content creator qualsiasi. Conosciuto come @faffapix, vanta di 17 milioni di seguaci tra TitTok e YouTube e 380 mila follower su Instagram. La sua vita lavorativa ha sempre avuto un perno fisso: il famoso ballerino, imprenditore e influencer Gianluca Vacchi con il quale nel 2020 ha ballato in una sua clip. “Era il mio capo: lavoravo per l’azienda Ima (Industria Macchine Automatiche, nrd) che è della sua famiglia”, ha raccontato il ragazzo in una lunga intervista al Corriere della sera.

“Quando lui passava tutti chini a lavorare. Poi alle spalle lo prendevano in giro. Quando gli è arrivata la voce che un suo dipendente era una star di TikTok mi ha cercato. Poi mi ha offerto un lavoro, content creator per una sua azienda telefonica”. Lavoro che però ha rifiutato: preferisce essere improprio con la sua srl dal fatturato a sei cifre, piuttosto che un dipendente. Ma com’è cominciato il tutto? “Io ho fatto per anni il ginnasta. Pubblicavo nel 2018 i video delle mie sequenze, dei miei back-flip (…) ma TikTok non era popolare come oggi… Lavoravo di giorno e nel tempo libero giravo i video. Ho sempre saputo che sarebbero diventati qualcosa”.

Poi nel 2019 la malattia. La sindrome di Miller-Fischer che colpisce i nervi cranici gli ha cambiato la vita: “Ho temuto per la mia vita, e questa condizione porta con sé molte domande. Il lavoro mi ha aperto molte strade per diventare un uomo. Ma non era quel che voglio dalla vita. (…) Non sono più tornato all’Ima. Ho passato la convalescenza a fare quello che amavo: video per TikTok“. Infine il Covid: “Un potenziatore. (…) Ho fatto il botto”.

Un ambito a cui molti ambiscono quello dei social, ma che nasconde un paradosso: “Non trovo persone fidate da assumere. Vogliono tutti fare il mio lavoro, nessuno ambisce a stare dietro le quindi e farsi il mazzo per ‘sorreggermi'”. Ecco perché per il futuro ha altri progetti: “Voglio fare questo a ritmi pieni per altri cinque anni. E intanto rafforzare la mia agenzia sul piano delle consulenze: costruire identità digitali che funzionano”.