“Ma l’hai chiesta la preautorizzazione della carta di credito?”, gli avrebbe chiesto più volte la moglie, presagendo con preoccupazione il conto salato. E chissà se la donna, “scappata” dal ristorante prima che arrivasse il fatidico scontrino, avesse intuito l’esatta cifra raggiunta: 100 mila euro per una cena tra amici.

Il protagonista della vicenda – raccontata dal quotidiano La Nazione e dal Corriere della Sera – è un armator che ha deciso di invitare 23 amici (oltre a 6 guardie del corpo) per festeggiare il suo nuovo acquisto, uno yacht extra lusso. Si è fatto così riservare per l’occasione una saletta dal locale prescelto, nel centro di Viareggio, e ha fatto preparare un menù speciale, a base di ostriche, caviale (a quanto pare circa un chilo e mezzo), aragoste arrivate fresche fresche dalla Sardegna, per poi continuare con capesante, rombo e ricciola.

Il tutto è stato accompagnato da fiumi di champagne Krug e bottiglie di Petrus Grand Vin Pomerol, rigorosamente annata 2015. Al termine della cena, come se non bastasse, gli ospiti sono stati omaggiati con una preziosa magnum di Sassicaia. Il conto iniziale ammontava intorno ai 74mila euro: ma l’imprenditore, non contento, ha deciso di fare “cifra tonda“, chiedendo altre bottiglie, così da raggiungere raggiungere il costo finale di 100 mila euro.

Che dire, davvero un cliente da sogno: dopo che la notizia della cena è trapelata, adesso è caccia al ristorante “fortunato”. Secondo i ben informati, si tratta di un’enoteca di alto livello, ma per ora il proprietario ha smentito il rumour ai giornalisti. Anche se c’è poco da sorprendersi: la regione della Versilia è una meta estiva presa d’assalto da turisti particolarmente facoltosi, che non esitano a mettere mano al portafoglio, spendendo per le loro cene vacanziere cifre da capogiro.