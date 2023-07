“Questa cosa è una pazzia“: a sbalordire Natalia Osona, influencer e tiktoker spagnola che vanta oltre 1 milione di follower sul suo profilo Instagram, è bastato un distributore di acqua gratuito piazzato davanti al Colosseo, “scovato” durante il viaggio che ha portato la ragazza in visita nella nostra Capitale.

L’influencer ha raccontato “l’incredibile scoperta” in un video: “Mi sento una scema, ho comprato una bottiglietta d’acqua spendendo 2 o 3 o 5 euro, poi ho scoperto il distributore gratis“, ha dichiarato la Osona, mostrando il funzionamento del dispenser Acea insieme al fidanzato. Un servizio a cui evidentemente la ragazza non era abituata: “È incredibile, sta in mezzo alla strada”, ha aggiunto, precisando che “puoi avere l’acqua naturale oppure quella frizzante. “Questo si chiama futuro”, ha commentato il fidanzato, spiegando che “In Spagna siamo nel quarto secolo a confronto”.

Non è mancata una riflessione “storicistica” che avrebbe fatto impallidire Alessandro Barbero: “Questa è la resurrezione dell’impero romano”, ha dichiarato infatti l’influencer, puntando l’obiettivo della fotocamera sul Colosseo e sul distributore d’acqua, ripresi nella stessa inquadratura: “L’antichità e la modernità, a solo un metro di distanza”. Incredibile a dirsi, il distributore d’acqua permette anche di caricare il cellulare: “Questa è l’Italia, ora manca solo un distributore di pasta e pizza”, hanno scherzato i due fidanzati.

Poco entusiasti invece gli italiani che hanno commentato il video, non esattamente dello stesso avviso dell’influencer: “Vivo a Roma e non l’avevo mai visto”, scrive un utente. E ancora: “Se Roma è il futuro, stiamo a posto”.