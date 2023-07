Continuano le frecciatine tra Shakira e Gerard Piqué. Dopo la rivelazione della cantante di come ha scoperto il tradimento dell’ex marito – dai media e mentre il padre era ricoverato in ospedale – adesso a parlare della rottura è Piqué. Durante lo streaming con gli altri presidenti della Kings League (il torneo di calcio a sette da lui organizzato, quest’anno alla seconda edizione), e dopo le perle di galateo per essere un gentiluomo al primo appuntamento ora arriva il “come gestire le crisi di coppia“. Tutto ha avuto inizio quando DjMaRiiO è comparso in collegamento con la sua compagna Noelía San Martin ma in stanze separate. “Si collegano da stanze separate?”, ha chiesto Piqué scherzoso. “Sì, abbiamo litigato“, ha risposto deciso lo streamer tra le risate. A questo punto Gerard, facendo riferimento al suo matrimonio fallito, ha esclamato: “Se vuoi, ti do qualche lezione dopo… Devi gestire le crisi di coppia, è un altro momento che passa…”. I presenti hanno iniziato a ridere e una voce dal coro, quella di Ibai Llanos, ha rimarcato: “Sei bravo in questo, vero?”. Il siparietto si è concluso tra le varie sghignazzate.