Sul litigio tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ora ci sono i primi dettagli. Stando alle indiscrezioni, che arrivano dagli ‘esperti di gossip’ (si chiamano così) Deianira Marzano e da Amedeo Venza, nel noto locale della Costa Smeralda (il Ritual), è andato in scena un catfight degno dei migliori film americani. Ma cerchiamo di capire meglio. In un video che è diventato virale nei giorni scorsi si vedeva solo Daniele seduto a tavola rivolgere ad Oriana parole accese ma a quanto pare, stando alla regina del gossip e all’ex concorrente di Uomini e Donne, è accaduto qualcosa di molto più ‘scenico’. Cosa? Un’accesissima discussione tra Daniele, Oriana, Micol e Giaele.

“È iniziato tutto perché Oriana, Micol e Giaele sono arrivate dove eravamo e la Marzoli ha iniziato dal nulla a insultare Chadia che ovviamente ha risposto e i toni si sono alzati, volavano cocktail ecc. – si legge nelle storie di Deianira – Soleil è andata via per evitare robe imbarazzanti (dovevi vedere Micol che faceva la spavalda tutto d’un tratto sembrava “posseduta”). Dopo poco vedo Daniele che arriva al tavolo e gli chiedo come stesse e che forse era il caso che andassero prima di creare problemi a tutti. Neanche il tempo di dirlo che è arrivata Oriana facendo un casino al tavolo, poi è andata dritta con le mani in faccia a Daniele picchiandolo e urlando cose random. Io mi sono allontanata subito senza avere nulla a che fare ma loro si sono azzuffate e poi le hanno “invitate” fuori dal locale”.

A rincarare la dose ci ha pensato anche Amedeo Venza sempre sui social: “Tutto è partito da Micol che avrebbe aizzato Oriana dicendole che Daniele stava parlando con Soleil e l’amica. Tant’è che Daniele e Micol hanno litigato e si sono tolti il segui. […] Sarebbero state alzate le mani su Chadia fuori dal locale, siamo alla frutta”. Ipotesi, la loro, che però non ha convinto tutti, e tra questi ‘l’investigatore Social ed esperto di gossip’ (si chiama così) Alessandro Rosica che ha affermato: “Mi sembrate poco svegli. Vi pare che cinque persone appena uscite dal GF siano arrivati a una rissa e nessuno su 300 persone abbia fatto un video o una foto? Dai è una cavolata. La verità è una. Ho parlato con due o tre persone e mi hanno detto che ci sono state parole molto pesanti e non si è arrivati alle mani”. Che sia successo qualcosa quella sera in Sardegna è un dato di fatto, ma esattamente cosa al momento non è dato sapere. Tutto tace e per saperne di più bisognerà attendere le parole dei coinvolti, sempre se parleranno.