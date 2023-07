È rimasta per tutti la dolce Alice della popolare serie tv di Canale 5 I Cesaroni: ma l’ex attrice Micol Oliveri oggi ha 29 anni ed è anche una nota influencer. Come è risaputo, la categoria è spesso presa di mira: questa volta tutto è accaduto “fuori” dallo schermo, in un ristorante dove la ragazza ha cenato qualche sera fa.

Le cameriere del ristorante romano in cui Olivieri ha cenato infatti – a detta dell’influencer – hanno “malignato” sull’aspetto “poco curato” della giovane, che ha spiegato ai suoi follower di essere uscita improvvisamente per una serata non organizzata, senza quindi preoccuparsi del trucco e della piega: dettagli che però non sono sfuggiti alle due donne, che quando hanno riconosciuto l’influencer, hanno bisbigliato tra loro: “Certo che i social fanno miracoli, poi le vedi dal vivo…”.

I commenti delle cameriere sono stati ascoltati da un’amica dell’attrice, che ha riportato tutto alla destinataria degli “elogi”. “La cosa mi dà un fastidio tremendo perché mi sono sentita tipo violata, io quando esco non mi preparo come se dovessi andare ad una sfilata, specie se esco con gli amici, con i bambini sono una di quelle che manco si trucca, forse un filo di mascara, capelli da pazza”, ha raccontato nel suo sfogo l’influencer piccata sul suo profilo.

Olivieri ha concluso la polemica sottolineando la codardia degli hater e la mancanza di solidarietà tra le donne: “La cosa che mi fa rosicare – ha aggiunto – che queste persone manco te lo dicono in faccia. Io non uso un ca**o di filtro sui social, non mi modifico le foto ma pur di dire la classica frase fatta sembrano…non guardano in faccia nessuno, manco il fatto di avere una ragazza che è con gli amici e con i bambini…la cattiveria delle donne“.