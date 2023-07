Elodie e Marco Mengoni continuano a far divertire il proprio pubblico con la loro musica e la loro simpatia. In giro per l’Italia con il singolo Pazza Musica, dopo il siparietto che li ha visti protagonisti in piazza a Giovinazzo (provincia di Bari) – dove Elodie non riusciva a cantare per le risate a causa di un’espressione del collega – adesso arriva un altro episodio divertente. Durante il Tezenis Summer Festival, infatti, prima che i due cantanti si esibissero un fan ha esclamato: “Vi presento mia madre e mio padre”. I due artisti, tuttavia, in un primo momento a causa del rumore della folle non hanno colto. Ma il ragazzo non si è dato per vinto e ha riprovato: “Siete mia mamma e mio papà“. E questa volta la frase non è passata inosservata. “Ma perché quanti anni hai tu?”, ha domandato Marco perplesso accompagnato dal gesto del ‘cosa stai dicendo’. Compiaciuto per il siparietto che si stava creando lo spettatore ha prontamente risposto: “24”. Dopo un rapido calcolo di Elodie il simpatico teatrino si è concluso con un “Mha” di Mengoni. Come si poteva immaginare, inutile dirlo, tutto è stato ripreso dal ragazzo protagonista della battuta e il video, postato su TikTok, è diventato virale ottenendo milioni di visualizzazioni e commenti.