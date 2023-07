“Che fine ha fatto l’alta moda?”, si è chiesto Giorgio Armani guardando il lavoro di alcuni colleghi stilisti. E ce lo chiediamo anche noi guardando invece il look di Elisabetta Gregoraci nella prima puntata della nuova stagione di Battiti Live. Martedì 4 luglio è infatti andato in onda in prima serata su Italia 1 lo storico programma musicale estivo targato Mediaset ma, più che non le esibizioni musicali, a catturare l’attenzione del pubblico è stato proprio l’abito sfoggiato dalla conduttrice. E se è vero che negli anni Elisabetta ci ha abituati al suo stile sensuale da femme fatale, ecco questa volta a far discutere è l’appropriatezza di un capo del genere in prima serata tv.

Nel dettaglio, l’ex signora Briatore ha sfoggiato un abito nero lungo dalla scollatura generosa ad incrocio, con trasparenze e cut out che mettevano decisamente in risalto il décolleté. E sui social, come succede sempre in questi casi, i commenti. Poco prima della messa in onda, infatti, la stessa Gregoraci ha pubblicato sul suo profilo Instagram un reel dove si mostra prima in accappatoio e poi con l’outfit vedo non vedo della serata: neanche a dirlo, è stato invaso dai commenti degli utenti inferociti che hanno criticato la volgarità del suo look.

“Ma devi andare a girare un porno con Rocco Siffredi invece che condurre una show in prima serata su Italia, hai sconvolto mio figlio di 6 anni ho dovuto cambiare canale…”, ha scritto un utente. Ancora: “Abito volgare non mi è piaciuta strano perché la adoro sempre non è da lei”, “Quel vestito non ha fatto ascoltare nemmeno mezza canzone a quel poveretto di mio marito!“. Poi, tra le critiche compare anche chi fa riferimento alla probabile bassa autostima dei personaggi pubblici: “Cara Elisabetta sei una donna bellissima, ma ti sto guardando e mi domando perché te come tante altre bellissime sentite il bisogno di mostrare invece di essere? premesso che non sono bigotta… ma l’eleganza non credo sia codesto tipo di abbigliamento”. Però, non tutti si sono soffermati sul vestito: “Conoscendoti nel tempo è emersa tutta la bellezza della persona che sei…anima pura semplice raffinata una gran signora. Brava Eli”, ha commentato un fan.