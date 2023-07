“Non sapevo che il Colosseo fosse così antico”. Così si è espresso il ragazzo, ora pentito, che alcuni giorni fa con un paio di chiavi ha inciso il nome della fidanzata sul celebre anfiteatro romano facendosi immortale dalla stessa in un paio di scatti che hanno fatto il giro del mondo. Il ragazzo in questione si chiama Ivan Dimitrov, è di origine bulgara ma vive a Bristol in Inghilterra, ed ha 27 anni. A scovare l’autore del gesto vandalico è stato un cronista del Daily Mail che è riuscito anche ad intrufolarsi nell’appartamento in ristrutturazione di Dimitrov, tanto da poter affermare che la coppia rimarrà ancora una quindicina di giorni in vacanza come programmato.

Nel frattempo, assistito da un legale italiano, Dimitrov ha scritto una lettera di scuse inviandola alla Procura di Roma e al sindaco della capitale, Gualtieri. “Consapevole della gravità del gesto commesso desidero con queste righe rivolgere le mie più sentite e oneste scuse agli italiani e a tutto il mondo per il danno arrecato a un bene che, di fatto, è patrimonio dell’intera umanità”. Nella letterina, come ha svelato oggi il Messaggero, sembra esserci anche una gaffe di levatura altissima. Dimitrov ha scritto: “Ammetto con profondissimo imbarazzo che solo in seguito a quanto incresciosamente accaduto ho appreso dell’antichità del monumento”. Insomma, oltre al danno (minimo peraltro), la beffa (enorme, purtroppo).