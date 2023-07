Una serata trascorsa in discoteca all’insegna del divertimento, si è trasformata in un incubo che cambierà per sempre la sua vita. È quanto successo ad un 32enne che ora rischia di perdere dopo aver tentato di difendere una ragazza vittima di una rapina. Il giovane è stato infatti brutalmente aggredito con un machete, che gli ha letteralmente quasi staccato una mano.

Tutto è avvenuto – secondo quanto riportato dalla stampa locale – nella città di Granada, in Spagna, all’esterno di una discoteca, intorno alle 6:30 del mattino. Il 32enne era appena uscito dal locale quando ha tentato di sventare una rapina ai danni di una ragazza. Un gesto coraggioso, che però gli è costato molto caro: durante la colluttazione con il rapinatore, il giovane è stato infatti colpito pesantemente alla mano da un oggetto, che ha scambiato inizialmente per un bastone o qualcos’altro di contundente.

Invece si trattava di un machete, che gli ha quasi staccato una mano: in preda al panico, il ragazzo è stato fortunatamente soccorso da alcuni passanti che hanno provveduto ad una medicazione di emergenza, applicando un laccio emostatico che ha evitato al 32enne la morte per dissanguamento. Trasportato d’urgenza all’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia, la vittima è arrivata con la mano offesa “penzolante” – così come è stato riportato da fonti sanitare alla stampa. Secondo le ultime informazioni, il ragazzo è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica molto complessa, nel tentativo di salvargli l’arto compromesso dalla profonda ferita: è tuttora sotto osservazione. Dell’assalitore invece nessuna notizia.